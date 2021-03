Musei | Louvre acquista rara statua romana che fu nella collezione Barberini**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Parigi, 31 mar. (Adnkronos) - Ilhato unadi Arpocrate (fine I-II secolo), che nel XVII secolo faceva parte delle antiche collezioni della celebre famigliadei Barberini e negli ultimi 200 anni è stato custodito in raccolte private negli Usa. Alto 1,36 metri, l'Arpocrate è una delle rare rappresentazioni del dio greco-egiziano a grandezza naturale, raffigurante il fanciullo identificato con il figlio di Iside ed Osiride. L'immagine della divinità è più spesso riprodotta su piccoli oggetti, come lampade, amuleti, piatti o rilievi, di cui il museo di Parigi conserva già alcuni esempi.nuova acquisizione del, Arpocrate è mostrato come un bambino in piedi che indossa una clamide (mantello tenuto al ...