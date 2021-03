MotoGP Vinales, Meregalli: “senza Vale Maverick è più sicuro di se” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non poteva iniziare in maniera migliore la stagione 2021 di Maverick Vinales. Il pilota di Figueres ha disputato una gara in Qatar che ha rasentato i limiti della perfezione esaltando non solo le potenzialità della Yamaha 2021 ma anche tutti i progressi compiuti dallo spagnolo negli ultimi anni. La convivenza con Valentino Rossi è stata meno semplice di quanto sia apparso all’esterno del paddock. Ritorna su questi temi il team director di Yamaha Massimo “Maio” Meregalli nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Yamaha è la moto da battere ? Pronti via e la Yamaha fa bottino pieno soffiando la vittoria alla strafavorita Ducati. Tra test, prove, qualifiche e primo giro di gara l’esito del weekend MotoGP sembrava scontato. Maverick era rimasto pure attardato in partenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non poteva iniziare in maniera migliore la stagione 2021 di. Il pilota di Figueres ha disputato una gara in Qatar che ha rasentato i limiti della perfezione esaltando non solo le potenzialità della Yamaha 2021 ma anche tutti i progressi compiuti dallo spagnolo negli ultimi anni. La convivenza conntino Rossi è stata meno semplice di quanto sia apparso all’esterno del paddock. Ritorna su questi temi il team director di Yamaha Massimo “Maio”nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Yamaha è la moto da battere ? Pronti via e la Yamaha fa bottino pieno soffiando la vittoria alla strafavorita Ducati. Tra test, prove, qualifiche e primo giro di gara l’esito del weekendsembrava scontato.era rimasto pure attardato in partenza ...

