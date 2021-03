MotoGP, Valentino Rossi vuol rialzare la testa a Losail: il “Dottore” in cerca della cura sulla Yamaha (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il “Dottore” in cerca della cura. Valentino Rossi avrebbe sperato sicuramente in un esordio migliore nel Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, in Qatar, il centauro della Yamaha Petronas dopo poche tornate si è ritrovato a guidare sulle uova e senza le dovute risposte sul posteriore. Risultato finale: 12° posto. In buona sostanza, le problematiche degli ultimi tempi sono tornate a bussare alla porta di Valentino. Come un detective impegnato ad aprire il fascicolo di un’inchiesta, così Rossi e il suo staff sono in cerca della soluzione all’enigma. Domanda: ma perché il 46 guida senza grip sul retrotreno, mentre Maverick ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il “” inavrebbe sperato simente in un esordio migliore nel Mondiale 2021 di. Sul tracciato di, in Qatar, il centauroPetronas dopo poche tornate si è ritrovato a guidare sulle uova e senza le dovute risposte sul posteriore. Risultato finale: 12° posto. In buona sostanza, le problematiche degli ultimi tempi sono tornate a bussare alla porta di. Come un detective impegnato ad aprire il fascicolo di un’inchiesta, cosìe il suo staff sono insoluzione all’enigma. Domanda: ma perché il 46 guida senza grip sul retrotreno, mentre Maverick ...

