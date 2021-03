MotoGP, Pol Espargarò: “Perdiamo troppo nella prima fase della gara. Se vogliamo lottare per il titolo non possiamo permetterci un risultato simile” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pol Espargarò è molto deluso al termine del Gran Premio del Qatar, primo atto della MotoGP 2021. Lo spagnolo di casa Honda ha completato all’ottavo posto la prima uscita stagionale, manifestazione che ha visto le moto asiatiche in difficoltà nel raffronto con Yamaha, Ducati e Suzuki. L’iberico ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Ho dovuto attaccare e sorpassare durante tutta la gara. Al secondo giro ero 12° e sono riuscito a risalire fino all’ottavo posto. Ero costretto a lottare ad ogni curva. Nel finale ho cercato di attaccare Aleix, ma la gomma anteriore era molto consumata. Con più tempo a disposizione avrei potuto provarci. Perdiamo troppo nella prima fase della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Polè molto deluso al termine del Gran Premio del Qatar, primo atto2021. Lo spagnolo di casa Honda ha completato all’ottavo posto lauscita stagionale, manifestazione che ha visto le moto asiatiche in difficoltà nel raffronto con Yamaha, Ducati e Suzuki. L’iberico ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Ho dovuto attaccare e sorpassare durante tutta la. Al secondo giro ero 12° e sono riuscito a risalire fino all’ottavo posto. Ero costretto aad ogni curva. Nel finale ho cercato di attaccare Aleix, ma la gomma anteriore era molto consumata. Con più tempo a disposizione avrei potuto provarci....

MotoGP, Pol Espargarò: “Honda ha bisogno di Marc Marquez” Corse di Moto MotoGP, Pol Espargarò: “Perdiamo troppo nella prima fase della gara. Non accettabile un risultato simile” Pol Espargarò è molto deluso al termine del Gran Premio del Qatar, primo atto della MotoGP 2021. Lo spagnolo di casa Honda ha completato all’ottavo posto la prima uscita stagionale, manifestazione che ...

MotoGP, Ducati fu vera gloria nel GP del Qatar? Il potenziale è altissimo, manca la quadra del cerchio Dunque, da un lato a Borgo Panigale si festeggerà anche la pole position e un doppio podio, ma a conti fatti tutte le GP21 sono state sopravanzate sul traguardo da una M1 e avrebbero dovuto inchinarsi ...

