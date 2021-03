MotoGP, Maverick Vinales: “Ho un grande feeling con la moto, è stato bellissimo vincere la prima gara” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maverick Vinales ha vinto il GP del Qatar 2021 e ha così incominciato nel miglior modo possibile il Mondiale motoGP 2021. Lo spagnolo ha trionfato con pieno merito in sella alla sua Yamaha ufficiale e spera ovviamente di ripetersi nel GP di Doha, che andrà in scena nel weekend del 2-4 aprile sempre sul circuito di Losail. Il centauro iberico è stato molto chiaro nelle dichiarazioni della vigilia: “Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana perché è stato fantastico vincere la prima gara, ma ancor più importante per me è stato il feeling che ho avuto con la moto. È questa la cosa di cui sono maggiormente felice“. Maverick Vinales ha proseguito: “Ho ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha vinto il GP del Qatar 2021 e ha così incominciato nel miglior modo possibile il Mondiale2021. Lo spagnolo ha trionfato con pieno merito in sella alla sua Yamaha ufficiale e spera ovviamente di ripetersi nel GP di Doha, che andrà in scena nel weekend del 2-4 aprile sempre sul circuito di Losail. Il centauro iberico èmolto chiaro nelle dichiarazioni della vigilia: “Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana perché èfantasticola, ma ancor più importante per me èilche ho avuto con la. È questa la cosa di cui sono maggiormente felice“.ha proseguito: “Ho ...

