MotoGP, Marquez si affida alla bicicletta in attesa del ritorno in pista (FOTO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Manca sempre meno al ritorno di Marc Marquez in sella alla moto. Il pluricampione di MotoGP, in attesa del rientro alle competizioni, si sta allenando in bicicletta. Come testimonia l'ultima FOTO postata su Twitter, lo spagnolo sta proseguendo il percorso di recupero dall'infortunio sempre su un mezzo su due ruote, ma che va decisamente più piano. "Tipica relazione di amore-odio con la tua bicicletta" si legge nella descrizione. Il post di Marc Marquez Típica relación amor/odio con tu bicicletaTypical love-hate relationship with your bicyclepic.twitter.com/FGJnyKy75B — Marc Márquez (@marcMarquez93) March 31, 2021

