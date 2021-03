MotoGP, Francesco Bagnaia: “Domenica scorsa ho sbagliato strategia, questo weekend voglio qualcosa in più” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesco Bagnaia è stato uno dei grandi protagonisti del primo weekend di gara stagionale del Mondiale MotoGP 2021, conquistando una fantastica pole position e concludendo in terza posizione il Gran Premio del Qatar. Il 24enne piemontese, al debutto nel team ufficiale della Ducati, ha portato a casa il secondo piazzamento sul podio della carriera nella classe regina dopo aver guidato la corsa fino a otto giri dalla bandiera a scacchi. Il campione iridato Moto2 del 2018 si proietta adesso con grande fiducia verso il secondo round del campionato, il GP di Doha, in programma sempre a Losail questo fine settimana: “La scorsa settimana sono andato molto vicino ad ottenere la mia prima vittoria in MotoGP ma purtroppo la strategia che ho adottato in gara non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)è stato uno dei grandi protagonisti del primodi gara stagionale del Mondiale2021, conquistando una fantastica pole position e concludendo in terza posizione il Gran Premio del Qatar. Il 24enne piemontese, al debutto nel team ufficiale della Ducati, ha portato a casa il secondo piazzamento sul podio della carriera nella classe regina dopo aver guidato la corsa fino a otto giri dalla bandiera a scacchi. Il campione iridato Moto2 del 2018 si proietta adesso con grande fiducia verso il secondo round del campionato, il GP di Doha, in programma sempre a Losailfine settimana: “Lasettimana sono andato molto vicino ad ottenere la mia prima vittoria inma purtroppo lache ho adottato in gara non ...

