MotoGP | Ducati fu vera gloria nel GP del Qatar? Il potenziale è altissimo | manca la quadra del cerchio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Laè uscita dal Gran Premio delcon un doppio podio, in quanto Johann Zarco ha concluso secondo e Francesco Bagnaia terzo dopo essere partito dalla pole position e aver comandato la gara nelle sue fasi iniziali. Tuttavia, può la Casa di Borgo Panigale essere soddisfatta di quanto accaduto domenica 28 marzo? La risposta è rappresentata dal più classico dei “Nì”, perché se la competitività è complessivamente risultata ottima, è in ogni casota la vittoria su un tracciato oltremodo favorevole. Come se non bastasse, sono emerse alcune lacune che generano una serie di punti interrogativi in vista del proseguo della stagione. Sappiamo bene come Losail sia autodromo amico delle Desmosedici, che da queste parti hanno sovente raccolto a piene mani, soprattutto grazie al loro grande motore. Infatti è stata proprio la potenza a ...