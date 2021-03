MotoGP | Bastianini | “Grande emozione correre con i big L’obiettivo è migliorare in qualifica”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il campione del mondo Moto2 2020, Enea, la scorsa domenica ha fatto il proprio esordio ina bordo della Ducati Avintia, centrando un ottimo decimo posto nel Gran Premio del Qatar. Un risultato che, nonostante alcuni problemi tecnici, fa ben sperare per il futuro, come spiegato dallo stesso pilota italiano: “Ho avuto un problema all’abbassatore e quindi mi sono ritrovato imbottigliato, essendo la mia prima gara inho dovuto valutare che traiettorie impostavano, come preparare i sorpassi, e ho perso molto tempo perché inevitabilmente ho commesso errori.per il prossimo fine settimana è intantoun po’ ine poi sistemare la partenza sfruttando l’abbassatore”. “Non so esattamente a livello tecnico se la mia Ducati è più una 2020 o ...

Difficilmente avrebbe potuto sognare un debutto inmigliore: il suo decimo posto domenica sera in Qatar in sella alla Ducati Avintia, in una categoria che Eneadefinisce "superba", ha immediatamente attirato su di lui la luce dei ...... il teammate di Valentino Rossi è l'unico iscritto allacon una M1 2019. 'Morbido' condivide questa spiacevole situazione con Eneae Luca Marini, piloti di casa Ducati Esponsorama. ...MotoGP, le parole di Enea Bastianini dopo l'esordio nella classe regina: "Grande emozione correre con i big. L'obiettivo è migliorare in qualifica" ...MotoGP GP Doha Yamaha Monster 2021 – Maverick ... Sappiamo che la nostra concorrenza non si fermerà, quindi anche noi spingeremo.” Bastianini ha aggiunto: "Cercheremo di fare un altro buon ...