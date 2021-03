'Mossa incomprensibile'. E Di Maio espelle due funzionari russi per lo spionaggio militare

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Una, l’Italia è tra i pochi ad aver sempre cercato di tenere vivo il filo del dialogo con laa”. C’è sconcerto nel governo per la notizia piombata sulla scrivania di Mario Draghi di buon mattino: un ufficiale dell’esercito e uno dell’ambasciata russa colti in flagrante mentre il primo passava al secondo una busta contenente documenti classificati e il secondo ricambiava con una bustarella da 5mila euro. Il premier sente il ministro degli Esteri e concorda la reazione diplomaticamente più dura possibile. Luigi Dinotifica l’espulsione di duedel governo russo, il corruttore e il suo diretto superiore, e convoca l’ambasciatore alla Farnesina. È tarda mattina quando Sergei Razov si presenta a colloquio con il capo delle feluche, che ...

Advertising

guadinho96 : @Guidose_ Prendere un altro Garoppolo da mettere dietro a Garoppolo sarebbe una mossa incomprensibile per me -

Ultime Notizie dalla rete : Mossa incomprensibile

L'HuffPost

'Una, l'Italia è tra i pochi ad aver sempre cercato di tenere vivo il filo del dialogo con la Russia'. C'è sconcerto nel governo per la notizia piombata sulla scrivania di Mario ...'. E Di Maio espelle due funzionari russi per lo spionaggio militare (di P. Salvatori) Cappellino, metro e incontri a Spinaceto: come la spia russa comprava i segreti militari ...“Una mossa incomprensibile, l’Italia è tra i pochi ad aver sempre cercato di tenere vivo il filo del dialogo con la Russia”. C’è sconcerto nel governo per la notizia piombata sulla scrivania di Mario ...Si viaggiava con grande facilità, ovunque, e con prezzi per tutte le tasche, o quasi. In quei viaggi organizzati, tutto compreso, c'era qualcosa di eccessivo, quasi di fanatico ...