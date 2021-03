Mosca spia ancora. Per il ministro degli Esteri Di Maio atto ostile di estrema gravità

Advertising

MassMing : Gnooo, Mosca ci spia, nel 2021 ancora, ma solo lorooo (P.s. 5000 €, loro tirchi lui pezzente) - apavo75 : RT @ardigiorgio: A quindi Mosca ci spia? - JulesValmont : ‘Ancora una volta #Mosca ci spia’ dice #Mentana .... ma Enrico perché noi no? secondo te le spie non esistono più?… - baronemarco80 : Mosca ci spia, scandalo. E ci sta. Siamo servi degli USA, tutto normale. Nessuno scandalo. - ardigiorgio : A quindi Mosca ci spia? -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca spia

Convocato l'ambasciatore russo alla Farnesina. Immediata la replica diche, pur tenendo ai buoni rapporti, minaccia risposte simmetriche all'iniziativa italianaNegli anni '60 su un ponte di Berlino, il colonello Rudolf Abel, notarussa, venne liberato in cambio del pilota americano Powers. Quel ponte si chiama Glienicke , ... corrispondente dadell'...Il copione dello scambio di documenti e soldi fra l’ufficiale “infedele” della Marina italiana e il funzionario russo era collaudato da mesi, forse più di un anno, e non cambiava mai: a quanto apprend ...ROMA. – Una storia di spie da manuale dei tempi della Guerra Fredda, senza tante diavolerie informatiche, semplicemente informazioni segrete in cambio di soldi. É l’ultimo eclatante episodio di spiona ...