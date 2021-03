Morto di Covid commesso Carrefour. "Lavoratori invisibili, esclusi dal piano vaccinale" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccardo lavorava come commesso al Carrefour Express di via Po, a Roma, ed è Morto a causa delle complicanze legate al Covid. Lui, dice Francesco Iacovone, sindacalista Cobas, è uno di quei “Lavoratori invisibili, con poche tutele ed esclusi completamente dal piano vaccinale”. Si legge su Repubblica: “Ci uniamo al cordoglio dei familiari, degli amici e dei colleghi di Riccardo, ennesima vittima invisibile di un settore martoriato - dice Francesco Iacovone, sindacalista Cobas (Confederazione dei Comitati di Base) nazionale - . Nel 2020 l’Inail ha certificato un aumento dei decessi del 67% rispetto l’anno precedente, ma questi Lavoratori restano invisibili, con poche tutele ed esclusi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccardo lavorava comealExpress di via Po, a Roma, ed èa causa delle complicanze legate al. Lui, dice Francesco Iacovone, sindacalista Cobas, è uno di quei “, con poche tutele edcompletamente dal”. Si legge su Repubblica: “Ci uniamo al cordoglio dei familiari, degli amici e dei colleghi di Riccardo, ennesima vittima invisibile di un settore martoriato - dice Francesco Iacovone, sindacalista Cobas (Confederazione dei Comitati di Base) nazionale - . Nel 2020 l’Inail ha certificato un aumento dei decessi del 67% rispetto l’anno precedente, ma questirestano, con poche tutele ed...

