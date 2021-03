Morti nel Napoletano, vittima rapina inchiodato da immagini e testimonianze (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Antimo (Na) – Sono state le immagini tratte da telecamere di abitazioni private e alcune testimonianze a inchiodare il 26enne Giuseppe Greco, che da ieri sera si trova nel carcere Napoletano di Poggioreale in seguito al fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord, che contesta a Greco l’omicidio volontario in relazione alla morte, avvenuta venerdì scorso a Marano di Napoli, del 30enne Ciro Chirollo e del 40enne Domenico Romano. Per l’ufficio inquirente che ha sede ad Aversa (Caserta), Greco avrebbe travolto con la sua Smart lo scooter Tmax su cui viaggiavano i due uomini, dopo che questi ultimi lo avevano rapinato del rolex. Greco, venerdì sera, si era difeso spiegando al pm Paolo Martinelli di aver subito la rapina sia del costoso orologio che della Smart, e che dunque ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Antimo (Na) – Sono state letratte da telecamere di abitazioni private e alcunea inchiodare il 26enne Giuseppe Greco, che da ieri sera si trova nel carceredi Poggioreale in seguito al fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord, che contesta a Greco l’omicidio volontario in relazione alla morte, avvenuta venerdì scorso a Marano di Napoli, del 30enne Ciro Chirollo e del 40enne Domenico Romano. Per l’ufficio inquirente che ha sede ad Aversa (Caserta), Greco avrebbe travolto con la sua Smart lo scooter Tmax su cui viaggiavano i due uomini, dopo che questi ultimi lo avevanoto del rolex. Greco, venerdì sera, si era difeso spiegando al pm Paolo Martinelli di aver subito lasia del costoso orologio che della Smart, e che dunque ...

