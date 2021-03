Morti e contagi | picco spaventoso Ma frenano i ricoveri | bollettino | come leggere queste strane cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021)li segnali incoraggianti iniziano ad arrivare dal. La situazione epidemiologica dell'Italia è ancora complicata e seria, però per la prima volta in questa terza ondata iordinari e quelli in terapia intensiva sono scesi rispetto alle 24 ore precedenti. Ildi mercoledì 31 marzo rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 23.904ati, 23.744 guariti e 467. Proprio quest'ultimo è il dato più grave e fin troppo snobbato: i decessi legati al Covid sono diventati una triste abitudine, ma non dovrebbe essere così. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 351.221, con il tasso di positività che è risalito al 6,8 per cento (+1,5 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la situazione rimane ...