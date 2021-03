Mortal Kombat Mobile festeggia il sesto anniversario con nuovi e fantastici contenuti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Warner Bros. Games and NetherRealm Studiosno i sei anni dicon il lancio di: Rain di11 fa il suo debutto insieme a molti altri aggiornamenti. Rain MK11, il divino semidio principe di Edenia euno dei personaggi più attesi dalla community, è da oggi disponibile come il nuovotente Diamante, pronto a scatenare colpii con la sua Ira tonante e la sua abilità di controllo dell’acqua e dei fulmini. Rain MK11 inizia ogni match con una barra di potere e ha la possibilità di contrattaccare subito gli attacchi di base dell’avversario. Il contrattacco applica un nuovo depotenziamento chiamato “Fradicio”, che rallenta gli avversari e li rende ...

