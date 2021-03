Mortal Kombat il film è stato rinviato. Ecco la nuova data di uscita (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il film di Mortal Kombat è rinviato di una settimana. Warner Bros. ha annunciato che l'adattamento del videogioco uscirà il 23 aprile e non più il 16 aprile. HBO ha annunciato il cambio di data in un comunicato stampa inviato a IGN ma non ha spiegato perché la data di uscita è stata rinviata di una settimana. L'adattamento sarà presentato in anteprima sia su HBO Max che nei cinema. Diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat è un nuovo film dedicato alla popolare serie di giochi di combattimento di NetherRealm. Il film includerà personaggi iconici come Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang e altri mentre competono in un torneo di combattimento che determinerà il destino della Terra. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildidi una settimana. Warner Bros. ha annunciato che l'adattamento del videogioco uscirà il 23 aprile e non più il 16 aprile. HBO ha annunciato il cambio diin un comunicato stampa inviato a IGN ma non ha spiegato perché ladiè stata rinviata di una settimana. L'adattamento sarà presentato in anteprima sia su HBO Max che nei cinema. Diretto da Simon McQuoid,è un nuovodedicato alla popolare serie di giochi di combattimento di NetherRealm. Ilincluderà personaggi iconici come Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang e altri mentre competono in un torneo di combattimento che determinerà il destino della Terra. Leggi altro...

