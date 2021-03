Monza | stalker delle suore | pena sospesa e lettera di scuse

(Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 Marzo 2021 - Per due anni ha molestato con frasi volgari, anche di natura sessuale, talvolta seguite anche da atti osceni, dueda sotto la loro finestra nel conventoPreziosine ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza stalker

IL GIORNO

Un pensionato monzese di 71 anni ha patteggiato per stalking al Tribunale dila pena di 2 anni , con la sospensione condizionale e con una lettera di scuse alle sue vittime. L'anziano si è ...La denuncia è stata inviata alla procura di, che ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo ... "La denuncia racconta qualcosa che stalking non è affatto, Castoldi non è uno", hanno detto ...Ha patteggiato il 71enne che molestava verbalmente con frasi a sfondo sessuale due religiose del convento delle Preziosine ...La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio contro i due trapper monzesi accusati di atti persecutori aggravati dall’uso di ...