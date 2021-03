Monza | Galliani e la lotta contro il Covid | “Il reparto normale mi sembrava il Four Season”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ospite a Porta a Porta su Rai Uno, Adrianoha raccontato la suaale le emozioni provate all’uscita dalla terapia intensiva. “Ho avuto molta paura e quando ho visto la luce dopo undici giorni di terapia intensiva ho pianto”, ha esordito l’ad del. “Voglio innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri che mi hanno colpito per la bravura e l’umanità, mi curavano con passione e mi commuovo solo a ricordare queste cose. Non vedere la luce per 11 giorni, per me che sono un po’ claustrofobico e se posso non prendo gli ascensori, è stata dura, soffrivo le pene dell’inferno e quando dopo undici giorni sono passato in unho guardato fuori dalla camera e midi essere al“. “Ho ...