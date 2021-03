Monza, Galliani: “Covid? Ho sofferto l’inferno. In ospedale ho evitato l’intubazione per un motivo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mi sono reso conto che nella vita ciò che conta di più è la salute.Queste le parole di Adriano Galliani, dirigente del Monza e storico direttore sportivo del Milan intervenuto in merito al suo periodo di positività al Covid 19. Lunghe le settimane di malattia dell’ex uomo mercato dei rossoneri, che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Porta a Porta ha raccontato nei dettagli le sue sensazioni durante questa brutta esperienza.Monza, la rivelazione di Sacchi: “Berlusconi mi voleva come dt, mi propose villa e maggiordomo”Ecco le sue dichiarazioni: “Ho avuto molta paura e quando ho visto la luce dopo undici giorni di terapia intensiva ho pianto. Voglio innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri che mi hanno colpito per la bravura e l’umanità, mi curavano con passione e mi commuovo solo a ricordare queste ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mi sono reso conto che nella vita ciò che conta di più è la salute.Queste le parole di Adriano, dirigente dele storico direttore sportivo del Milan intervenuto in merito al suo periodo di positività al19. Lunghe le settimane di malattia dell’ex uomo mercato dei rossoneri, che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Porta a Porta ha raccontato nei dettagli le sue sensazioni durante questa brutta esperienza., la rivelazione di Sacchi: “Berlusconi mi voleva come dt, mi propose villa e maggiordomo”Ecco le sue dichiarazioni: “Ho avuto molta paura e quando ho visto la luce dopo undici giorni di terapia intensiva ho pianto. Voglio innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri che mi hanno colpito per la bravura e l’umanità, mi curavano con passione e mi commuovo solo a ricordare queste ...

