Montenegro- Norvegia 0-1: Sorloth porta avanti i Norvegesi

Ieri 30 Marzo 2021 nello Stadio Pod Goricom alle ore 20:45 si è disputata la partita Montenegro- Norvegia valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. La Norvegia comincia subito alla grande ma deve lottare per trovare la rete che arriva dopo la mezz'ora nel primo parziale. Il Montenegro si mostra assente e confusionario non riuscendo mai ad uscire dal pressing avversario.

Montenegro-Norvegia: formazioni e dove vederla

Montenegro- Norvegia: formazioni ufficiali

Montenegro (4-2-3-1): Mijatovic, Marusic, Vujacic, Savic, Tomasevic, Lagator, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Jovetic.

Norvegia (4-4-2): Jarstein, Svensson, Gregersen, Ajer, Meling, Thorsby, Berg, Elyounoussi, Odegaard, ...

