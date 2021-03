Monica Giandotti, chi è: età, carriera e vita privata dell’amata giornalista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Monica Giandotti è una delle giornaliste televisive più amate e apprezzate del Paese: scopriamo qualcosa in più su di lei. Nel mese di marzo Monica Giandotti ha rivissuto l’incubo del covid: venuta a contatto con una persona infettata dal virus, la giornalista che conduce insieme a Mario Frittella UnoMattina è stata costretta a condurre il programma in collegamento dal suo appartamento. Il rischio positività è stato riscontrato l’8 del mese e prima che arrivasse l’esito (fortunatamente negativo) del tampone, Monica ha dovuto attendere il 15 del mese. Per lei si è trattato del secondo episodio di isolamento forzato nel corso degli ultimi 12 mesi. Il 30 novembre 2020, infatti, aveva scoperto di essere stata a contatto con una persona positiva e come da disposizioni ha ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)è una delle giornaliste televisive più amate e apprezzate del Paese: scopriamo qualcosa in più su di lei. Nel mese di marzoha rivissuto l’incubo del covid: venuta a contatto con una persona infettata dal virus, lache conduce insieme a Mario Frittella UnoMattina è stata costretta a condurre il programma in collegamento dal suo appartamento. Il rischio positività è stato riscontrato l’8 del mese e prima che arrivasse l’esito (fortunatamente negativo) del tampone,ha dovuto attendere il 15 del mese. Per lei si è trattato del secondo episodio di isolamento forzato nel corso degli ultimi 12 mesi. Il 30 novembre 2020, infatti, aveva scoperto di essere stata a contatto con una persona positiva e come da disposizioni ha ...

