Mondo dello spettacolo sotto choc | trovata morta decapitata

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Una donna di 33 anni, madre di due bambini, è stata uccisa in Russia e per l'omicidio è stato arrestato il fidanzato, che secondo la ricostruzione dei media era “geloso” dei successi che otteneva ai concorsi di bellezza. La giovane donna assassinata esi chiamava Olga Shlyamina ed era una modella. La 33enne era scomparsa dalla sua casa a Novodvinsk il 20 marzo scorso ed è stata poi risenza vita dopo 5 giorni, col corpo mutilato, in una foresta innevata. A ucciderla sarebbe stato appunto il suo ultimo compagno, identificato solo come Vyacheslav, secondo i media furioso nel vederla gareggiare in passerella e convinto lei sfruttasse quei concorsi di bellezza per flirtare con altri uomini. Dopo averla portata lontano da casa con la scusa di una passeggiata nel bosco, l’uomo avrebbe cominciato a urlare contro di lei ...