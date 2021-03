Mondiali 2022, Lituania-Italia 0-2: terza vittoria azzurra (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia vince 2-0 in Lituania e centra il terzo successo in altrettante gare di qualificazione ai Mondiali 2022. A Vilnius, gli azzurri del ct Roberto Mancini si impongono grazie alla rete che Sensi realizza al 48? e al rigore che Immobile trasforma nel recupero. A sbloccare il risultato è il c centrocampista dell’Inter che corona una manovra iniziata da Emerson Palmieri e rifinita da Locatelli. Sensi, di sinistro, batte Svedkauskas che tocca il pallone ma non evita la rete. L’Italia spreca almeno 2 occasioni per raddoppiare e rischia qualcosa in un paio di circostanze. Prima del triplice fischio, Barella va giù nell’area lituana: rigore, Immobile non sbaglia, 2-0 al 94?. Gli azzurri conducono in porto la vittoria che vale il primato a punteggio pieno nel Gruppo C: 3 gare, 3 successi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’vince 2-0 ine centra il terzo successo in altrettante gare di qualificazione ai. A Vilnius, gli azzurri del ct Roberto Mancini si impongono grazie alla rete che Sensi realizza al 48? e al rigore che Immobile trasforma nel recupero. A sbloccare il risultato è il c centrocampista dell’Inter che corona una manovra iniziata da Emerson Palmieri e rifinita da Locatelli. Sensi, di sinistro, batte Svedkauskas che tocca il pallone ma non evita la rete. L’spreca almeno 2 occasioni per raddoppiare e rischia qualcosa in un paio di circostanze. Prima del triplice fischio, Barella va giù nell’area lituana: rigore, Immobile non sbaglia, 2-0 al 94?. Gli azzurri conducono in porto lache vale il primato a punteggio pieno nel Gruppo C: 3 gare, 3 successi ...

