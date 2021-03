Modella decapitata dal fidanzato geloso | ' Non sopportava le attenzioni che le davano gli altri uomini'

Advertising

Tullia01 : RT @ilgiornale: La donna decapitata era da tempo in rotta con il fidanzato, violento e possessivo, e cercava disperatamente un nuovo compag… - ilgiornale : La donna decapitata era da tempo in rotta con il fidanzato, violento e possessivo, e cercava disperatamente un nuov… - msn_italia : Modella 33enne decapitata dal fidanzato, geloso perché lei vinceva alle sfilate - Italia_Notizie : Modella 33enne decapitata dal fidanzato, geloso perché lei vinceva alle sfilate -

Ultime Notizie dalla rete : Modella decapitata

... in Russia, lo scorso 20 marzo, ed è stata poi ritrovata senza vita dopo 5 giorni,in una foresta innevata. La donna, vincitrice di diversi concorsi di bellezza e, sarebbe stata ...uccisa edal compagno geloso: la dinamica dell'omicidio Secondo da quanto ricostruito dalla Polizia, l'uomo avrebbe perso la testa dopo l'ultima vittoria della 33enne ad un ...Uccisa dal suo compagno che temeva che lo tradisse. Olga Shlyamina, una donna di 33 anni mamma di due figli, era scomparsa dalla sua casa a Novodvinsk, in Russia, lo scorso ...La donna infatti, lavorava come modella e per lavoro partecipava a molti concorsi ... accusandola di averlo tradito e poi l’ha colpita a morte. La donna è stata decapitata e il suo corpo è stato poi ...