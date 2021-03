Mobilità docenti 2020: come si compila la domanda, sezione per sezione Guida UIL [VADEMECUM E SCHEDA TECNICA] (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mobilità anno scolastico 2021/22: pubblichiamo, in collaborazione con la UIL Scuola, un dettagliato VADEMECUM con tutte le indicazioni utili per la compilazione della domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale del personale docente. Presentazione delle domande entro il 13 aprile 2021 Pubblicazione dei movimenti 7 giugno 2021. L'articolo Mobilità docenti 2020: come si compila la domanda, sezione per sezione Guida UIL VADEMECUM E SCHEDA TECNICA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021)anno scolastico 2021/22: pubblichiamo, in collaborazione con la UIL Scuola, un dettagliatocon tutte le indicazioni utili per lazione delladi trasferimento provinciale e/o interprovinciale del personale docente. Presentazione delle domande entro il 13 aprile 2021 Pubblicazione dei movimenti 7 giugno 2021. L'articolosilaperUIL

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2020: come si compila la domanda, sezione per sezione Guida UIL [VADEMECUM E SCHEDA TECNICA] - ilmetauro : Mobilità dei docenti fuori sede, l’appello ai ministri Bonetti e Bianchi @ilmetauro - TecnicaScuola : Mobilità docenti 2021/22: chi può e chi non può presentare domanda [VIDEO] -- - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021/22, trasferimenti all’interno del comune sul 100% dei posti ma niente punteggio per esigenze… - scuolainforma : Mobilità 2021/22, Docenti Immobilizzati sull’Ordinanza Ministeriale (Intervista a Doriana D’Elia) -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Mobilità 2021: tutte le info per la presentazione della domanda [DIRETTA 01/04 ore 16] In buona sostanza alle ore 21 del 29 marzo è già possibile compilare la domanda della mobilità docenti e questo sarà possibile farlo fino a martedì 13 aprile . Ricordiamo che l'unica modalità per ...

Mobilità docenti 2021/22, trasferimenti all'interno del comune sul 100% dei posti ma niente punteggio per esigenze di famiglia Per i docenti è possibile presentare domanda fino al 13 aprile. La mobilità per il prossimo anno scolastico viene disposta sempre in tre fasi distinte all'interno delle quali sono compresi specifici ...

Mobilità 2021 | il governo intervenga al più presto per alleviare le difficoltà dei docenti Lettera Zazoom Blog In buona sostanza alle ore 21 del 29 marzo è già possibile compilare la domanda dellae questo sarà possibile farlo fino a martedì 13 aprile . Ricordiamo che l'unica modalità per ...Per iè possibile presentare domanda fino al 13 aprile. Laper il prossimo anno scolastico viene disposta sempre in tre fasi distinte all'interno delle quali sono compresi specifici ...