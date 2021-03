Mobilità 2021, docente che vuole passare da sostegno a materia deve presentare domanda di trasferimento. Istruzioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mobilità insegnanti 2021, è possibile presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo e cattedra su Istanze online entro il 13 aprile 2021. Indicazioni per la compilazione corretta: il trasferimento da sostegno a materia rientra nella II fase della Mobilità e segue le regole valide per il trasferimento su stessa tipologia di posto. Quindi è un trasferimento, non un passaggio di cattedra/ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021)insegnanti, è possibiledie/o passaggio di ruolo e cattedra su Istanze online entro il 13 aprile. Indicazioni per la compilazione corretta: ildarientra nella II fase dellae segue le regole valide per ilsu stessa tipologia di posto. Quindi è un, non un passaggio di cattedra/ruolo. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 Recovery, Cingolani: servono progetti "forti e aggressivi" ... metteremo in atto dei progetti molto forti e aggressivi , come installare grandi potenze di rinnovabili, potenziare la mobilità elettrica e mettere in campo dei percorsi infrastrutturali, che vanno ...

Mobilità Ata 2021: 15 preferenze per un massimo di 2 province tweet Il MI ha firmato le due ordinanze concernenti la mobilità del personale docente e non docente per l'a.s. 2021/22: OM 106 del 29 marzo 2021: mobilità personale docente, educativo e ATA OM 107 del 29 marzo 2021: mobilità insegnanti religione cattolica Mobilità Ata 2021 e preferenze Le preferenze , nel caso del personale Ata , possono ...

Mobilità 2021 | domanda trasferimento docente ruolo che accetta supplenze e perde titolarità Zazoom Blog ... metteremo in atto dei progetti molto forti e aggressivi , come installare grandi potenze di rinnovabili, potenziare laelettrica e mettere in campo dei percorsi infrastrutturali, che vanno ...tweet Il MI ha firmato le due ordinanze concernenti ladel personale docente e non docente per l'a.s./22: OM 106 del 29 marzopersonale docente, educativo e ATA OM 107 del 29 marzoinsegnanti religione cattolicaAtae preferenze Le preferenze , nel caso del personale Ata , possono ...