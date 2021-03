Million Day | estrazione di oggi mercoledì 31 marzo 2021 dalle 19

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 31 marzo 2021)31ci sarà, come ogni giorno, la nuovadei numeri vincenti delDay. Anchel’avverrà alle ore 19 in diretta sul sito ufficiale delDay di Lottomatica.Day: quali sono le regole e come giocare Ecco le regole per giocare alDay e tutte le possibilità che il gioco offre. Scommettendo la cifra di 1 euro sarà possibile creare la propria combinazione vincente scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno da 1 (uno) a 55 (cinquantacinque). Con ilDay è possibile effettuare diverse giocate: una giocata singola: componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in ...