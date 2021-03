Militare italiano fermato per spionaggio, Di Maio: “Cessione di documenti a russi è atto ostile di estrema gravità” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “La Cessione di documentazione classificata da parte di un ufficiale italiano a un ufficiale delle Forze Armate russe di stanza in Italia è un atto ostile di estrema gravità” per il quale “abbiamo assunto immediatamente i provvedimenti necessari”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio, durante una comunicazione al Senato, commentando il caso dell’ufficiale di Marina scoperto mentre vendeva documenti classificati Nato a un ufficiale russo. “Su mie istruzioni – ha aggiunto Di Maio – il segretario generale Belloni ha convocato al ministero questa mattina l’Ambasciatore della Federazione Russa Razov per trasmettere con forza la nostra ferma protesta e notificare l’espulsione di due funzionari russi accreditati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ladi documentazione classificata da parte di un ufficialea un ufficiale delle Forze Armate russe di stanza in Italia è undi” per il quale “abbiamo assunto immediatamente i provvedimenti necessari”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di, durante una comunicazione al Senato, commentando il caso dell’ufficiale di Marina scoperto mentre vendevaclassificati Nato a un ufficiale russo. “Su mie istruzioni – ha aggiunto Di– il segretario generale Belloni ha convocato al ministero questa mattina l’Ambasciatore della Federazione Russa Razov per trasmettere con forza la nostra ferma protesta e notificare l’espulsione di due funzionariaccreditati ...

