MILITARE ITALIANO ARRESTATO – SOLDI IN CAMBIO DI DOCUMENTI RISERVATI A UFFICIALE RUSSO. ENTRAMBI ACCUSATI DI SPIONAGGIO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un UFFICIALE della marina MILITARE italiana è stato ARRESTATO dai carabinieri del Ros, dopo essere stato fermato assieme ad un UFFICIALE delle forze armate russe: ENTRAMBI sono ACCUSATI di gravi reati attinenti allo SPIONAGGIO e alla sicurezza dello Stato. L’intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Undella marinaitaliana è statodai carabinieri del Ros, dopo essere stato fermato assieme ad undelle forze armate russe:sonodi gravi reati attinenti alloe alla sicurezza dello Stato. L’intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi proviene da Database Italia.

