Milano: riprendono lavori cantiere parcheggio di via Borgogna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Il prossimo 2 aprile a Milano riprendono i lavori per la costruzione del parcheggio interrato in via Borgogna. La storia del cantiere - il progetto risale al 2004, con la giunta Albertini - è particolarmente sofferta, tra modifiche apportate da ogni giunta e ricorsi al Tar dei cittadini residenti. Ad agosto 2020 era stato approvato il progetto definitivo, rivisto, e nei giorni scorsi ha avuto approvazione anche l'esecutivo. La durata dei lavori, spiega il Comune di Milano, sarà di 27 mesi con termine nel luglio 2023, ma la sistemazione superficiale sarà precedente all'apertura del parcheggio per consentire la restituzione dell'area ai cittadini in contemporanea con la fine dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 mar. (Adnkronos) - Il prossimo 2 aprile aper la costruzione delinterrato in via. La storia del- il progetto risale al 2004, con la giunta Albertini - è particolarmente sofferta, tra modifiche apportate da ogni giunta e ricorsi al Tar dei cittadini residenti. Ad agosto 2020 era stato approvato il progetto definitivo, rivisto, e nei giorni scorsi ha avuto approvazione anche l'esecutivo. La durata dei, spiega il Comune di, sarà di 27 mesi con termine nel luglio 2023, ma la sistemazione superficiale sarà precedente all'apertura delper consentire la restituzione dell'area ai cittadini in contemporanea con la fine dei ...

