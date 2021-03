Milano, danneggiata l’ambulanza della Brigata sanitaria che offre tamponi gratuiti: “Vigliacchi. Autori si commentano da solo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo gli atti di vandalismo subiti dal tendone che offriva test Covid gratuiti a Milano, la Brigata sanitaria Soccorso Rosso ha denunciato nuovi danneggiamenti all’ambulanza, che il progetto medico popolare ha in dotazione. Oltre al vetro posteriore completamente distrutto, sul mezzo sono state disegnate croci celtiche. “Chi si distingue per questi gesti si commenta da solo – hanno scritto i volontari della Brugata in una nota – c’è chi sta con chi non arriva a fine mese e chi invece danneggia le ambulanze. Non è difficile capire da che parte stare”. Da alcuni mesi i volontari della Brigata sanitaria si muovono con la loro unità mobile in diverse zone di Milano per offrire tamponi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo gli atti di vandalismo subiti dal tendone che offriva test Covid, laSoccorso Rosso ha denunciato nuovi danneggiamenti al, che il progetto medico popolare ha in dotazione. Oltre al vetro posteriore completamente distrutto, sul mezzo sono state disegnate croci celtiche. “Chi si distingue per questi gesti si commenta da– hanno scritto i volontariBrugata in una nota – c’è chi sta con chi non arriva a fine mese e chi invece danneggia le ambulanze. Non è difficile capire da che parte stare”. Da alcuni mesi i volontarisi muovono con la loro unità mobile in diverse zone diper offrire...

