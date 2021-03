Milan, Scaroni: 'Siamo sulla strada giusta, obiettivo Champions' (Di mercoledì 31 marzo 2021) MilanO - La rincorsa ad un posto nella prossima Champions League, il rinnovo di Donnarumma e un futuro tutto da scrivere. Paolo Scaroni, presidente del Milan , dispensa ottimismo. " Siamo sulla strada ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021)O - La rincorsa ad un posto nella prossimaLeague, il rinnovo di Donnarumma e un futuro tutto da scrivere. Paolo, presidente del, dispensa ottimismo. "...

Advertising

DiMarzio : Dallo 'stile #Milan' al finale di stagione, parla il presidente rossonero #Scaroni - EternoRN93 : RT @AndreaPropato: #Scaroni: “Meglio della BMW non riesco ad immaginare. Ha una lunga storia ma è modernissima, come vogliamo essere noi de… - sportli26181512 : Scaroni: 'Questo Milan ha stile. Vogliamo la Champions. E sui rinnovi...': Scaroni: 'Questo Milan ha stile. Vogliam… - andrea_ballabio : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Non ci lamentiamo mai, è questo lo stile Milan' - cesarepietrobon : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Non ci lamentiamo mai, è questo lo stile Milan' -