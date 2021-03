Milan, Scaroni: “Champions League? E’ quello che vogliamo. Futuro Ibrahimovic e Donnarumma? Rispondo così” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo Opel tocca a BMW.AC Milan e BMW annunciano una nuova partnership a lungo termine che vede la filiale italiana della casa automobilistica premium tedesca diventare il nuovo Automotive Partner e Premium Partner dei rossoneri. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervistato ai microfoni di "Sky Sport" dopo l'accordo stilato con il noto marchio automobilistico, ha parlato del campionato della compagine di Stefano Pioli e del finale di stagione della squadra rossonera."Faccio fatica a immaginare un marchio automobilistico migliore per il Milan. Meglio della BMW non c'è niente, ha storia, suscita passioni. Siamo un'accoppiata perfetta"FINALE DI STAGIONE - "Abbiamo ancora tante partite da giocare e ostacoli da superare ma lo faremo con la stessa serenità, siamo sulla strada giusta. Siamo ottimisti e fiduciosi. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo Opel tocca a BMW.ACe BMW annunciano una nuova partnership a lungo termine che vede la filiale italiana della casa automobilistica premium tedesca diventare il nuovo Automotive Partner e Premium Partner dei rossoneri. Il presidente del, Paolo, intervistato ai microfoni di "Sky Sport" dopo l'accordo stilato con il noto marchio automobilistico, ha parlato del campionato della compagine di Stefano Pioli e del finale di stagione della squadra rossonera."Faccio fatica a immaginare un marchio automobilistico migliore per il. Meglio della BMW non c'è niente, ha storia, suscita passioni. Siamo un'accoppiata perfetta"FINALE DI STAGIONE - "Abbiamo ancora tante partite da giocare e ostacoli da superare ma lo faremo con la stessa serenità, siamo sulla strada giusta. Siamo ottimisti e fiduciosi. ...

