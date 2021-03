Milan, l’allenamento di oggi: rientrati i primi nazionali | News (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello: rientrati i primi nazionali come Calhanoglu e Saelemaekers Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildi Stefano Pioli si è allenato questa mattina aello:come Calhanoglu e Saelemaekers

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno: terapie per Ekdal: La Sampdoria, prossima avversario del Milan in… - sportli26181512 : Milan, Rebic si allena in gruppo e Ibra ritorna dalla Svezia: Pioli ritrova i calciatori protagonisti con le rispet… - ProfidiAndrea : ?? #Ibrahimovic riposerà. @Gazzetta_it: 'Il #Milan ha tremato, ma l'infortunio non c'è' ???? 'Tutto come da programma,… - Dalla_SerieA : Ansia Milan, Ibrahimovic interrompe l'allenamento con la Svezia - - infoitsport : Milan, l’allenamento di oggi: Rebic recuperato | News -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’allenamento Inzaghi via dalla Lazio? I tifosi sognano Nesta: “Torna a casa” Corriere dello Sport.it