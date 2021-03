Milan | la volontà di Donnarumma e la vera richiesta di Raiola sul rinnovo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Le ultime news sul calciomercato del: Gianluigi 'Gigio'andrà in scadenza di contratto tra tre mesi. Ma vuole restare o no?

...e dal giocatore filtrano però grande serenità e la convinzione che si possa trovare l'intesa per il rinnovo senza particolari problemi, complici il dialogo diretto con l'attaccante e la......Hysaj e Maksimovic? Ci sono dei cicli che finiscono e forse anche nei calciatori c'è ladi ... Per Donnarumma sarei davvero sorpreso se il portiere non rinnovasse col". Conclude Ceccarini.