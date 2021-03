Milan | la richiesta di Romagnoli infiamma il web - Social

Advertising

gianmario22 : @MMassy86 @86_longo E su questo sono d’accordo. Ma sappiamo entrambi che la cifra richiesta è quella o quasi. Per c… - MMassy86 : @86_longo Equilibrio dei tifosi 0 Ieri articolo della stampa tutti complimenti a Gigio, oggi richiesta, perché l'it… - PianetaMilan : .@acmilan, la volontà di @gigiodonna1 e la vera richiesta di @MinoRaiola sul rinnovo - #calciomercato #ACMilan… - iamlucazaba : Credo che il Milan stia offrendo già uno stipendio più alto del dovuto, penso che la richiesta di Raiola sia per fa… - BILIbot_ : @musagete10 @martib10_ Non gli impedisce di continuare a trattare col Milan. Avesse voluto dal 30 gennaio che può… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan richiesta

...caso la suasarebbe molto elevata e sempre da parte di Mino Raiola: sei milioni a stagione . Quasi il doppio rispetto ai 3,5 percepiti in questo momento. Sembra difficile che ilpossa ...Il futuro del calciatore sembra sempre più in bilico con la maglia del, possibile addio sul calciomercato. Lo scenario tra ladi Raiola e la Juventus sullo sfondo Ilsi prepara a un finale di stagione decisamente intenso in campionato, con la rincorsa all'Inter che potrebbe diventare sempre più calda nelle ...L’indiscrezione arrivata in queste ultime ore in alcune redazioni sportive ha già attratto su di sé l'attenzione della critica: si fa spazio, infatti, l’ipotesi per uno scambio fra le due storiche riv ...Da Donnarumma a Romagnoli, passando per Kessié, Ibrahimovic e Calhanoglu: a che punto siamo con la questione dei rinnovi Milan ...