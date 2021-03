Milan | inizia la partnership con la BMW Il comunicato dei rossoneri

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ile BMW hanno annunciato oggi l’inizio di una nuovaa lungo termine che vede la filiale italiana della casa automobilistica premium tedesca diventare il nuovo Automotive Partner e Premium Partner deiin un accordo pluriennale. Questo ilcon il quale il club meneghino ha dato l’annuncio: “ACe BMW annunciano una nuovaa lungo termine che vede la filiale italiana della casa automobilistica premium tedesca diventare il nuovo Automotive Partner e Premium Partner dei. I due marchi globali, eccellenze nei rispettivi ambiti, lavoreranno insieme per progettare un futuro all’insegna della passione, dell’innovazione, della sostenibilità e dello stile, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Una ...

Advertising

Fra_Conti5 : Finiscono le nazionali e inizia il rush finale di campionato. Io, terrorizzato da un altro possibile suicidio in st… - Rigna_over : @FredtheFake @NandoPiscopo1 @milan_corner Inizia alle 22. Non ce ne sono altre rilevanti - LuigiBevilacq17 : RT @Kataklinsmann: La presentazione del Milan ‘97/‘98 a reti unificate, con Capello strafatto di efedrina che inizia a parlare di Milan for… - Max_Alle : RT @Kataklinsmann: La presentazione del Milan ‘97/‘98 a reti unificate, con Capello strafatto di efedrina che inizia a parlare di Milan for… - Fenopiu : RT @Kataklinsmann: La presentazione del Milan ‘97/‘98 a reti unificate, con Capello strafatto di efedrina che inizia a parlare di Milan for… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan inizia

alfredopedulla.com

...che l'ex giocatore delMaxi Lopez ha fatto alla sua ragazza. Il giocatore ha pubblicato un video sui social network dove si prende gioca della fidanzata Daniela Christansson. Maxia ...... impegnata stasera mercoledì 31 marzo contro l'Estonia in amichevole, l'attaccante deltira ... Non vedo molti giocatori fare quello che faccio alla mia età: dopo i 30 anni normalmentela ...ROMA - Le strade della Juventus e di Gianluigi Buffon potrebbero separarsi a fine stagione. L’addio ai colori bianconeri non è un’ipotesi così remota tanto che i ...La digitalizzazione è un aspetto importante ed è un processo che è stato accelerato lo scorso anno con l’inizio della pandemia. E proprio lo scorso anno abbiamo lanciato una serie di eventi e ...