Milan, il futuro di Romagnoli può far irritare i tifosi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il rinnovo di Romagnoli sembra complicato per il Milan: la richiesta del difensore rischia di non essere accontentata, Juventus in agguato Il futuro di Alessio Romagnoli tiene banco in casa Milan. Il capitano rossonero non è più sicuro del suo posto nell’undici di partenza. L’ottimo rendimento di Kjaer e la veloce ascesa di Tomori, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il rinnovo disembra complicato per il: la richiesta del difensore rischia di non essere accontentata, Juventus in agguato Ildi Alessiotiene banco in casa. Il capitano rossonero non è più sicuro del suo posto nell’undici di partenza. L’ottimo rendimento di Kjaer e la veloce ascesa di Tomori, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : ?? Trattativa in stallo tra il #Milan e #Donnarumma. #Raiola non ha mai risposto all'offerta da 8 milioni fatta dai… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: Futuro in bilico per #Romagnoli: ci pensa il Barcellona, il #Milan fissa il prezzo - SonerMkd : Amano talmente tanto il #Milan che per rinnovare stanno chiedendo tutti un raddoppio dello stipendio. Capitan futu… - ProfidiAndrea : ???? #SkySport: 'Rapporto incrinato tra #Ilicic e #Gasperini, può andar via! C'è il #Milan' ?? 'Il Milan segue con att… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Futuro in bilico per #Romagnoli: ci pensa il Barcellona, il #Milan fissa il prezzo -