Milan-Bmw | accordo ufficiale | “Abbiamo valori comuni”

Leggi su zon

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Bmw è il nuovo partnerdel. La casa automobilistica continua a investire nel calcio: “Cultura, stile e carica innovativa” Ilmette il turbo e stringe la mano a Bmw, tornando a collaborare con un marchio automobilistico dopo quattro anni.pluriennale ufficializzato con una diretta dagli StudiosMedia House. Il club e il brand lavoreranno insieme ad una serie di iniziative, che possano far leva sull’innovazione. Strategia per riportare ilnell’elite del calcio mondiale e avvicinarsi soprattutto ai giovani. “Siamo molto orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia di Premium Partner un brand riconosciuto a livello internazionale. Un un’eccellenza nel settore automobilistico come Bmw, che proprio come ilè sinonimo ...