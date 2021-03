Migranti: Mediterranea, ‘ecco come abbiamo utilizzato i 125 mila euro della Maersk’ (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – “Ecco come abbiamo utilizzato i 125 mila euro della Maersk”. Mediterranea Saving Humans, in una nota, spiega come sono stati spesi i soldi ricevuti dalla società del cargo danese che lo scorso autunno trasbordò sulla Mare Jonio di Mediterranea, 27 naufraghi. Secondo la Procura di Ragusa, che ha aperto una inchiesta, Mare Jonio avrebbe preso a bordo i Migranti in cambio di soldi dalla Maersk Etienne. Sono quattro gli indagati tra soci, dipendenti e amministratori della società armatrice del rimorchiatore messo in mare dall’associazione Mediterranea: Luca Casarini, il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – “Eccoi 125Maersk”.Saving Humans, in una nota, spiegasono stati spesi i soldi ricevuti dalla società del cargo danese che lo scorso autunno trasbordò sulla Mare Jonio di, 27 naufraghi. Secondo la Procura di Ragusa, che ha aperto una inchiesta, Mare Jonio avrebbe preso a bordo iin cambio di soldi dalla Maersk Etienne. Sono quattro gli indagati tra soci, dipendenti e amministratorisocietà armatrice del rimorchiatore messo in mare dall’associazione: Luca Casarini, il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari, ...

