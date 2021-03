Migranti: Mediterranea, 'ecco come abbiamo utilizzato i 125 mila euro della Maersk' (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - "Questo trasferimento viene impiegato per pagare parte dei debiti accumulati con i fornitori, lo Stato e i lavoratori marittimi per la realizzazione delle missioni della nave Mare Jonio nell'estate/autunno 2020, che hanno portato al salvataggio diretto di 137 persone in mare, e per la sosta forzata imposta alla nave dalle ritorsioni delle Autorità dopo lo sbarco a Pozzallo del 12 settembre", dice ancora Mediterranea. ecco le diverse voci, "puntualmente verificate e verificabili", sulla base delle fatture saldate da Idra, come scrive Mediterranea. Ed elenca le diverse spese sostenute, dagli 8.704 euro spesi per "manutenzione ordinaria e straordinaria della nave" ai 24 mila euro per "la retribuzione del personale marittimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - "Questo trasferimento viene impiegato per pagare parte dei debiti accumulati con i fornitori, lo Stato e i lavoratori marittimi per la realizzazione delle missioninave Mare Jonio nell'estate/autunno 2020, che hanno portato al salvataggio diretto di 137 persone in mare, e per la sosta forzata imposta alla nave dalle ritorsioni delle Autorità dopo lo sbarco a Pozzallo del 12 settembre", dice ancorale diverse voci, "puntualmente verificate e verificabili", sulla base delle fatture saldate da Idra,scrive. Ed elenca le diverse spese sostenute, dagli 8.704spesi per "manutenzione ordinaria e straordinarianave" ai 24per "la retribuzione del personale marittimo ...

Advertising

fattoquotidiano : SALVATAGGI IN MARE Per chi indaga, i 27 migranti trasportati sul mercantile danese sarebbero passati alla ong Medit… - LaTentatrice : Il fango di ?@LucaCasariniTsi? e la #super #lobby dei #migranti belli i #150 mila € #Marsktankers #MEDITERRANEA TE… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Inchiesta Ong Mediterranea. I soldi danesi per lo scambio dei 27 migranti furono sempre un problema. Pure Caccia, il c… - RPegna : RT @MinistroEconom1: Secondo alcune intercettazioni la nave Mare Jonio della ONG Mediterranea avrebbe prelevato dei migranti da un rimorchi… - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Inchiesta Ong Mediterranea. I soldi danesi per lo scambio dei 27 migranti furono sempre un problema. Pure Caccia, il c… -