Migranti: Mediterranea, 'ecco come abbiamo utilizzato i 125 mila euro della Maersk' (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : SALVATAGGI IN MARE Per chi indaga, i 27 migranti trasportati sul mercantile danese sarebbero passati alla ong Medit… - TV7Benevento : Migranti: Mediterranea, 'ecco come abbiamo utilizzato i 125 mila euro della Maersk' (2)... - TV7Benevento : Migranti: Mediterranea, 'ecco come abbiamo utilizzato i 125 mila euro della Maersk'... - LaTentatrice : Il fango di ?@LucaCasariniTsi? e la #super #lobby dei #migranti belli i #150 mila € #Marsktankers #MEDITERRANEA TE… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Inchiesta Ong Mediterranea. I soldi danesi per lo scambio dei 27 migranti furono sempre un problema. Pure Caccia, il c… -