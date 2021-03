Meteo tendenza Pasqua e Pasquetta, sempre più rischio pioggia. Ultimissime (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo il rovente e anomalo anticiclone africano, in Europa è prossimo a realizzarsi un deciso cambiamento. L’anticiclone delle Azzorre risalirà verso nord, favorendo nei primi giorni di aprile la discesa di correnti più fredde inizialmente verso l’Europa Centro-Orientale. Minacce insidiano le festività PasqualiNel contempo l’anticiclone subtropicale si sgonfierà rapidamente prima sull’Europa Centrale e poi anche sul Mediterraneo. Nel corso del weekend di Pasqua un imponente affondo d’aria artica punterà prima le Isole Britanniche e poi l’Europa Occidentale, imprimendo un’ulteriore svolta. Il cedimento del cupolone anticiclonico avrà effetti anche sull’Italia, dove assisteremo all’avvicinamento di una circolazione d’aria instabile, a carattere debolmente ciclonico, dalla Penisola Iberica. L’influenza di quest’area depressionaria porterà tempo più ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo il rovente e anomalo anticiclone africano, in Europa è prossimo a realizzarsi un deciso cambiamento. L’anticiclone delle Azzorre risalirà verso nord, favorendo nei primi giorni di aprile la discesa di correnti più fredde inizialmente verso l’Europa Centro-Orientale. Minacce insidiano le festivitàliNel contempo l’anticiclone subtropicale si sgonfierà rapidamente prima sull’Europa Centrale e poi anche sul Mediterraneo. Nel corso del weekend diun imponente affondo d’aria artica punterà prima le Isole Britanniche e poi l’Europa Occidentale, imprimendo un’ulteriore svolta. Il cedimento del cupolone anticiclonico avrà effetti anche sull’Italia, dove assisteremo all’avvicinamento di una circolazione d’aria instabile, a carattere debolmente ciclonico, dalla Penisola Iberica. L’influenza di quest’area depressionaria porterà tempo più ...

