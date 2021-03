Meteo oggi mercoledì 31 marzo | clima estivo | ma non in tutte le regioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi

iL Meteo

Nella giornata dimercoledì le previsionidel 31 marzo. Al nord alta pressione e tempo soleggiato su tutti i settori, da segnalare qualche foschia di notte e al primo mattino su Valpadana e costa ligure. Al ...Liguria. Cielo prevalentemente sereno, con al più qualche banco di nubi basse tra genovese e spezzino. Nel pomeriggio ancora soleggiato praticamente ovunque. In serata, secondo il Limet, l'associazione ligure di meteorologia, saranno ...Il dl atteso nel pomeriggio sul tavolo del governo: al lavoro sulle norme relative ai medici e le modalità della verifica che dovrà esser fatta a metà mese (ANSA) ...In più da oggi sino alla mezzanotte del 5 aprile in Liguria vige il divieto di spostarsi nelle seconde case, esteso anche a barche e bungalow utilizzati come alloggio. Sarà una Pasqua di restrizioni, ...