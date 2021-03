Meteo Milano estivo, ma da Pasqua temperatura in fortissima diminuzione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le condizioni Meteo di Milano continuano ad essere eccezionalmente miti per la stagione, con la temperatura che abbondantemente è salita sopra i 20°C. Giovedì avremo una temperatura massima che potrebbe raggiungere quota 25°C, mentre venerdì inizierà un lieve abbassamento dei valori. A partire da domenica si avrà un sensibile abbassamento della temperatura e anche un rinforzo moderato del vento. Ma un calo probabilmente notevole della temperatura è atteso nella giornata di martedì, quando si potrebbero verificare precipitazioni. I giorni successivi saranno decisamente più freddi rispetto a quelli attuali, con temperature di circa 10°C inferiori. Per ora siamo in attesa di avere conferma della rotta che avrà l’aria fredda proveniente da nord, che potrebbe determinare ancor più ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le condizionidicontinuano ad essere eccezionalmente miti per la stagione, con lache abbondantemente è salita sopra i 20°C. Giovedì avremo unamassima che potrebbe raggiungere quota 25°C, mentre venerdì inizierà un lieve abbassamento dei valori. A partire da domenica si avrà un sensibile abbassamento dellae anche un rinforzo moderato del vento. Ma un calo probabilmente notevole dellaè atteso nella giornata di martedì, quando si potrebbero verificare precipitazioni. I giorni successivi saranno decisamente più freddi rispetto a quelli attuali, con temperature di circa 10°C inferiori. Per ora siamo in attesa di avere conferma della rotta che avrà l’aria fredda proveniente da nord, che potrebbe determinare ancor più ...

