METEO Italia Quasi estate | ma dal weekend di Pasqua si cambia

(Di mercoledì 31 marzo 2021)SINO AL 6 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo il gelo tardivo di metà mese, in questa fine di marzo si è avuto un ribaltone davvero imponente con temperature che si sono impennate fino a valori tipici di maggio e giugno. Il primo vero caldo stagionale è esploso sull’e sull’Europa Centro-Occidentale, per effetto di una campana anticiclonica, alimentata da correnti calde d’estrazione nord-africana. Sull’il caldo raggiungerà la fase apicale in questa parte centrale della settimana, con colonnina di mercurio fino a picchi di 25-27 gradi, valori tipici persino di fine maggio e in taluni casi da record come già successo a Firenze dove addirittura si sono sfiorati i 28 gradi. Sul finire della settimana il cupolone anticiclonico inizierà ad invecchiare e a perdere colpi, con calo termico. Evoluzione ...

Un calo termico più importante potrebbe verificarsi in prospettiva subito dopo Pasquetta, con il ritorno non escluso di condizioni semi invernali su parte dell'. ULTERIORI TENDENZEC'è ......freddo in transito con temporali e calo termico Avevamo già accennato nei precedenti editoriali che il weekend di Pasqua avrebbe potuto vedere un nuovo peggioramento delle condizioniin. ...29 marzo-4 aprile: Un solido campo di alte pressioni domina gran parte dell'Europa specie centro occidentale con clima secco e temperature ben al disopra delle medie tipiche del periodo. Anche la nost