Meteo Italia al 14 aprile, ombrelli e giubbotti a portata di mano (Di mercoledì 31 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Diciamolo subito: il cambiamento ci sarà. Sarà un cambiamento profondo, un cambiamento che potrebbe consegnarci un mese di aprile tutt’altro che stabile. L’Alta Pressione di questi giorni, che come ben sappiamo sta determinando condizioni di caldo anomalo in mezza Europa, lascerà gradualmente le nostre regioni durante le festività. Il peggioramento sarà dapprima di matrice atlantica e porterà instabilità, il ché significa – come vedremo tra non molto – che appariranno i temporali. Temporali localmente violenti, ai quali si dovrà prestare attenzione in virtù di uno sbalzo termico davvero notevole. Poi, a partire dalla prossima settimana, il contesto Meteo climatico potrebbe subire ulteriori modifiche ma a tal proposito continuiamo a osservare discrepanze modellistiche importanti. Modelli ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Diciamolo subito: il cambiamento ci sarà. Sarà un cambiamento profondo, un cambiamento che potrebbe consegnarci un mese ditutt’altro che stabile. L’Alta Pressione di questi giorni, che come ben sappiamo sta determinando condizioni di caldo anomalo in mezza Europa, lascerà gradualmente le nostre regioni durante le festività. Il peggioramento sarà dapprima di matrice atlantica e porterà instabilità, il ché significa – come vedremo tra non molto – che appariranno i temporali. Temporali localmente violenti, ai quali si dovrà prestare attenzione in virtù di uno sbalzo termico davvero notevole. Poi, a partire dalla prossima settimana, il contestoclimatico potrebbe subire ulteriori modifiche ma a tal proposito continuiamo a osservare discrepanze modellistiche importanti. Modelli ...

