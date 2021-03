Meteo di Maggio in Italia, sempre più a rischio le piogge torrenziali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Meteo di Maggio all’insegna delle piogge.Nell’immaginario collettivo il mese di Maggio, giustamente, è il mese che spalanca le porte all’arrivo dell’Estate. Sole, temperature in rialzo, anche le prime ondate di caldo e perché no, le prime abbronzature… Tutto vero, se non fosse che il trend Meteo climatico mensile è legato – a doppio filo – alle vicende atmosferiche emisferiche e in modo particolare all’andamento della prima parte della Primavera. Per capirci, quest’anno abbiamo un Vortice Polare che tirerà le cuoia un pochino più tardi e tale ritardo potrebbe avere ripercussioni tanto su aprile quanto su Maggio. Negli ultimi anni, ad esempio, vi sono stati alcuni mesi di Maggio estremamente piovosi. Nulla di cui stupirsi, sia chiaro, ricordiamoci che non è Estate e ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021)diall’insegna delle.Nell’immaginario collettivo il mese di, giustamente, è il mese che spalanca le porte all’arrivo dell’Estate. Sole, temperature in rialzo, anche le prime ondate di caldo e perché no, le prime abbronzature… Tutto vero, se non fosse che il trendclimatico mensile è legato – a doppio filo – alle vicende atmosferiche emisferiche e in modo particolare all’andamento della prima parte della Primavera. Per capirci, quest’anno abbiamo un Vortice Polare che tirerà le cuoia un pochino più tardi e tale ritardo potrebbe avere ripercussioni tanto su aprile quanto su. Negli ultimi anni, ad esempio, vi sono stati alcuni mesi diestremamente piovosi. Nulla di cui stupirsi, sia chiaro, ricordiamoci che non è Estate e ...

Advertising

CorriereQ : Maggio e le piogge torrenziali - meteogiornaleit : Maggio, sempre a rischio piogge torrenziali, specie nel Nord Italia, dove attualmente i fiumi sono in deficit. - ilmeteoit : #Meteo: #MAGGIO sarà #FREDDO e #PIOVOSO come nel 2019? Le prime #PROIEZIONI... - ilovepisa : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - mercoledì 31 marzo - periodicodaily : Caldo come a maggio: ma dal weekend cambio drastico #meteo #caldo -