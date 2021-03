METEO di Estate, ma dal weekend di Pasqua cambia tutto (Di mercoledì 31 marzo 2021) METEO SINO AL 6 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo il gelo tardivo di metà mese, in questa fine di marzo si è avuto un ribaltone davvero imponente con temperature che si sono impennate fino a valori tipici di maggio e giugno. Il primo vero caldo stagionale è esploso sull’Italia e sull’Europa Centro-Occidentale, per effetto di una campana anticiclonica, alimentata da correnti calde d’estrazione nord-africana. Sull’Italia il caldo raggiungerà la fase apicale in questa parte centrale della settimana, con colonnina di mercurio fino a picchi di 25-27 gradi, valori tipici persino di fine maggio e in taluni casi da record come già successo a Firenze dove addirittura si sono sfiorati i 28 gradi. Sul finire della settimana il cupolone anticiclonico inizierà ad invecchiare e a perdere colpi, con calo termico. Evoluzione METEO verso il finire della ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021)SINO AL 6 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo il gelo tardivo di metà mese, in questa fine di marzo si è avuto un ribaltone davvero imponente con temperature che si sono impennate fino a valori tipici di maggio e giugno. Il primo vero caldo stagionale è esploso sull’Italia e sull’Europa Centro-Occidentale, per effetto di una campana anticiclonica, alimentata da correnti calde d’estrazione nord-africana. Sull’Italia il caldo raggiungerà la fase apicale in questa parte centrale della settimana, con colonnina di mercurio fino a picchi di 25-27 gradi, valori tipici persino di fine maggio e in taluni casi da record come già successo a Firenze dove addirittura si sono sfiorati i 28 gradi. Sul finire della settimana il cupolone anticiclonico inizierà ad invecchiare e a perdere colpi, con calo termico. Evoluzioneverso il finire della ...

