Meteo | CALDO RECORD in mezza Europa Temperature come in piena estate

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Non ci sono mezze misure nel clima di questo marzo molto più che pazzerello. Dopo il gelo tardivo di metà mese, in questa fine di marzo si è avuto un ribaltone davvero imponente conche si sono impennate fino a valori tipici di maggio e giugno.roventi per il periodo inanche nella giornata di oggi, 31 marzo. La mappa evidenzia le anomalie climatologiche e spicca il granin gran parte d’A fare i conti con ilsono soprattutto le nazioni occidentali europee, con le maggiori anomalie tra la Francia, l’Inghilterra ed il BeNeLux. La calura eccessiva non ha risparmiato nemmeno la Germania, le nazioni alpine e in misura minore le altre nazioni del Centro. Sono fioccati numerosi, a partire ...

Advertising

Adnkronos : Arriva il #caldo africano da lunedì 29 marzo, ecco dove - EdoardoQuaquini : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: dopo il caldo fuori stagioni della giornata di ieri, oggi è attesa una replica con punte massime fino a 2… - meteogiornaleit : ROTTURA di Primavera, che aggiungere a ciò? PESSIMA tendenza meteo. Le probabilità che succeda ci sono, e nevichere… - flash_meteo : #meteo #toscana: dopo il caldo fuori stagioni della giornata di ieri, oggi è attesa una replica con punte massime f… - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - mercoledì 31 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo CALDO

SINO AL 6 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo il gelo tardivo di metà mese, in questa fine ... Il primo verostagionale è esploso sull'Italia e sull'Europa Centro - Occidentale, per ..., le temperature massime di oggi in Italia: +28°C a Firenze, +26°C a Trento e Bolzano, +25°C a Torino e Napoli, +18°C a Reggio Calabria Fain Italia con temperature primaverili nel corso ...Non ci sono mezze misure nel clima di questo marzo molto più che pazzerello. Dopo il gelo tardivo di metà ...Temperature in aumento, massime come a maggio/giugno. CALDO PRECOCE FINO A VENERDÌ: il posizionamento dei massimi anticiclonici sub tropicali sull'Italia settentrionale da il via ...